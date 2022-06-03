تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مدبولي: الدولة قامت بتوازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خلال جائحة كورونا قامت بعمل توازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من خلال إغلاق جزئي ومحدود.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستستمر فى مسارات التحرك التى بدأت بها بالفعل، وأن الدولة ستقترب من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ومضاعفة نسبة مساهمته فى الاستثمار لتصل إلى 65%، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

بكري : لن نسمح بمحاولات العبث ضد الوطن.. وقادرون على مواجهة التحديات..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية مستهدفة على مدار كل العصور، مؤكدا أن هناك محاولات لاستهداف استقرار الدولة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم الإفراج عن بعض المحبوسين، في ظل وجود إرادة سياسية جديدة، مشيرا إلى أن هناك مسئولية على كل مصري لدعم استقرار الوطن.

ينتشر بـ بطء| مستشار الرئيس: لا إصابات بـ جدري القرود بمصر ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إنه بعد انتشار وباء كورونا وما حدث فيه، المواطنون شعروا بالخوف من كل شيء، خاصة إذا كان الخوف يقي الأشخاص من العدوى والمضاعفات والمشاكل فهو أمر محمود.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر لم تسجل أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن، موضحا أنه موجود في عدة دول وقارات حول العالم بشكل كبير، ولكنه ينتشر أو ينتقل بشكل بطيء جدا وبأرقام أحادية.

الأرز بـ 13 جنيها.. التموين : مخزون السلع يكفي 6 أشهر |فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق والمعارض ولا يوجد نقص بها، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع متوفر ويكفي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أكد على جميع التجار بأن يكون سعر الأرز 13 جنيها للكيلو، موضحا أن كل السلع متاحة وبكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، والدولة توفر السلع في المعارض بتخفيضات تصل إلى 30% في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

سمير فرج : مصر أصبحت مركز اقليمي للغاز بقدرتها على اسالته وتصديره..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن الدولتان الوحيدتان بالمنطقة، واللتان لديهما محطات للغاز الطبيعي المسال هي مصر الجزائر، مؤكدا أنه لا توجد دولة في أوروبا تملك محطات إسالة للغاز.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن مصر بها احتياطى كبير من الغاز.

ميري: الكاف أدار لقاء الأهلي والوداد بدون عدالة وأخطاء موسيماني لا يجوز السكوت عنها

قال الإعلامي خالد ميري، إن عام 2022 هو عام الحظ السيئ للكرة المصرية، مؤكدا أن المنتخب الوطني خسر نهائي أفريقيا إضافة إلى عدم التأهل لكأس العالم، وأيضا النجم الدولي محمد صلاح خسر الدوري الإنجليزي وخسر دوري أبطال أوروبا، وختاما خسارة الأهلي بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج "كلمة السر"،عبر فضائية "صدى البلد"محمد صلاح، كان قد أكد أنه حزين لخسارة بطولات كبيرة، ولكنه لديه تحدي في بطولات جديدة.

ميريت عمر الحريري: البعض اختصر تاريخ سمير صبري في المهاترات.. فيديو

قالت الفنانة ميريت عمر الحريري٫إن الفنان سمير صبري حالة خاصة فنيا وإنسانيا ولن يتكرر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "بعض الناس اختصروا تاريخ سمير صبري في المهاترات"٫ لافته: "الجميع يتحدث الآن بعد وفاة سمير صبري وهو ليس له حق الرد٫ لماذا لم يتحدثوا في هذا الشأن في حياته".

قصة بريطاني أشهر إسلامه بسبب النجم العالمي محمد صلاح | شاهد

قال الإعلامي أحمد فايق أن هناك تقرير صحفي تم نشره في صحيفة الجارديان عن مواطن بريطاني أعلن إسلامه بسبب اللاعب العالمي المصري محمد صلاح.

وأضاف "فايق" خلال برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن المواطن البريطاني الذي أعلن إسلامه قال أنه كان يكره المسلمين ويكره الإسلام ولكنه عندما بدأ بمعرفة محمد صلاح أشهر إسلامه حبا في شخصيته وأخلاقه العظيمة.



السياحة بجنوب سيناء: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الرحلات لـ شرم الشيخ

علق سمير منيع رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء، على سبب تراجع السياحة عن مدينة شرم الشيخ، وقال إن السياحة الروسية والأوكرانية كانت تمثل نسبة كبيرة من السياحة التى تدخل شرم الشيخ، وصلت لـ 70% ولكت الأزمة تعتبر أحد أهم أسباب قلة النشاط السياحي بشرم الشيخ.

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه حتى هذه اللحظة تكون السياحة العلاجية رمز فقط، ولا يتم استغلالها.



الرعاية الصحية: جنوب سيناء انضمت إلى منظومة التأمين الشامل منذ أسبوعين.. فيديو

قال الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، إنّ الهيئة إحدى 3 هيئات جرى تدشينها بموجب لقانون التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر حلما لكل المصريين، حيث يحلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون لكل المصريين تغطية صحية شاملة.

وأضاف العقاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، جرى فصل 3 خدمات، وهي الخدمة الطبية والرعاية الصحية ونقصد بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة الثانية هي التأمين الصحي الشامل، وهي المسؤولة عن التمويل، وهي التي تقوم بتمويل الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم في المنشآت الطبية".