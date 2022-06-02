ثقافية النادي الأهلي تكرّم صنّاع مسلسل راجعين يا هوى

كرمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي صناع مسلسل "راجعين يا هوى" بحضور نور، وأنوشكا، والكاتب محمد سليمان، والمخرج محمد سلامة، والفنان اسلام إبراهيم.

وقال السيناريست محمد سليمان، :"بقالنا سنين بنشوف حاجات مش شبهنا حتى الحاجات الشعبيه بتشجع القبح المسلسل معناه ان الاحتفال بالنجاح بيظهر والمسلسل اثبت ان القبح مش هو الناس اللي عايزاه في كل مجالات الفنون دي فرصة ان الجمال يظهر".

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.