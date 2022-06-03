احباط محاولة بيع 95 الف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

اسفرت جهود الحملات عن ضبط 95600 لتر "سولار – بنزين" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.