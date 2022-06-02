الأولى على إعدادية القاهرة: نفسي أدخل طب

عبرت الطالبة آلاء ياسر السيد حسين يوسف، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عن سعادتها بالمركز الأول على المحافظة.

وأوضحت ألاء أنها ترغب في استكمال دراستها في الثانوية العامة وحلمها دخول كلية الطب حتى تكون طبيبة، كما أنها تهدي نجاحها لوالديها.

وقال ياسر السيد والد الطالبة آلاء ، في تصريحات لصدى البلد، إنها كانت تذاكر ساعات طويلة وبجد ، وكانت تذاكر أولا بأول.

وتابع أنها كانت منتظمة في دراستها ، وساعدتها والدتها كثيرا حتى استطاعت أن تحصد المركز الأول على مستوى المحافظة.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، حيث انتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.

في سياق متصل قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة إن 155 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

وقال عطية إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني تم اعتمادها اليوم من المحافظ بعد انتهاء أعمال التصحيح وجمع الدرجات.