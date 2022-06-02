رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والتي يبحث عنها الآلاف من أولياء الأمور على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 ، حيث ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس ،ستتيحها محافظة القاهرة خلال ساعات من الآن ، وتتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكذلك يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر رابط إلكتروني تتيحه محافظة القاهرة عبر موقع إلكتروني.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني، بعد ساعات قليلة، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني ، عبر رابط محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 مديرية التربية والتعليم

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 / بنسبة نجاح بلغت ٨٣ % .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

وقالت محافظة القاهرة في بيان لها إنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٢٧٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٠٨٩١ طالب وطالبة ونجح ١٤٧٦٥٣ .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أيضا ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة

من جانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إن هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنا وإدخال رقم الجلوس.