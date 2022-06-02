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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والتي يبحث عنها الآلاف من أولياء الأمور  على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 ، حيث ينتظرون  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس ،ستتيحها محافظة القاهرة خلال ساعات من الآن ، وتتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكذلك يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة  الترم الثاني برقم الجلوس عبر رابط إلكتروني تتيحه محافظة القاهرة عبر موقع إلكتروني.

أخبار التعليم| موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. اقتران كوكبي المشترى والمريخ 3 أيام.. إعلام القاهرة تعدل مواعيد الامتحانات بعد شكوى الطلاب

موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني، بعد ساعات قليلة، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني  ، عبر رابط محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 مديرية التربية والتعليم 

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة  من خلال الضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022  / بنسبة نجاح  بلغت  ٨٣ % .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022  برقم الجلوس 

وقالت محافظة القاهرة في بيان لها إنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٢٧٣ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٠٨٩١  طالب وطالبة ونجح ١٤٧٦٥٣ .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أيضا ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣% 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة  

من جانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إن  هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية ، كما حققت  إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ %  ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022  برقم الجلوس 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال  الضغط هنا وإدخال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 مديرية التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

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