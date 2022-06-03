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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: 99% موسيماني في طريقه لمغادرة الاهلي

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مغادرة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من النادي.

 

وكتب فرج عامر في توتة له: “٩٩٪؜ #موسيماني المدير الفني للاهلي في طريقه لمغادرة #الاهلي”.

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ورد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على إمكانية أن يتولى المدربون الأفارقة فرصة قيادة الأندية الأوروبية.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة "SABC Sport" الجنوب أفريقية: "الأوروبيون ليسوا جاهزون لنا، لا يمكنك إخباري بأن واين روني أفضل مني".

وعن مستوى بيرسي تاو؟، أضاف: "بالتأكيد ستكون هناك أخطاء في كل مباراة، حتى في أوقات الانتصار، لكن قبل أن نتأهل للنهائي، لعب بيرسي بشكل جيد وفاز بجائزة رجل المباراة (وفاق سطيف) وسجل أهدافًا أيضا".

وأكمل: "أحيانًا يقول الناس أنني لا ألعب كرة قدم جذابة، لا يمكنك دائمًا اللعب بشكل جميل، فستخسر، بالنسبة لي أُفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة القدم الجميلة".

وتابع: "يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها وليس بطريقة برشلونة، ليس لدي ميسي أو إنييستا أو تشافي".

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والتي جمعتهما يوم الإثنين الماضي، علمًا بأن توج بلقبي النسختين الماضيتين عامي 2020 و2021 تحت قيادة موسيماني.

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