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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيار 18 بـ 866 و21 بـ 1010 جنيه .. تعرف على أسعار الذهب.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصراليوم في بداية التعاملات الصباحية بواقع 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1013 جنيها للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصري.

وقال دكتور توني أنور صاحب احد محلات الذهب بشبرا مصر انخفض اسعار الذهب بواقع 200 جنيه للجرام خلال 21 يوم سبب إن سعر الذهب ارتفع بشكل مبالغ فيه مع بداية الأزمة الاكروانية الروسية لأنه الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة العملة .

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 هو  جنيها 866 وعيار 21 ب 1010 جنيها  متوقعا معاودة الارتفاع خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد  ركودا في حركة البيع والشراء موضحا أن الفترة الحالية توجد تصميمات جديدة من الذهب تم الدفع بها في  الأسواق مع تخفيف الاوزان في الشبكات لتصل إلى 10 جرامات للطقم .

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