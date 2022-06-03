نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة.. صور

كشفت مرسيدس بنز عن الجيل الثاني من سيارة GLC، الذي تأتي بأبعاد أكبر، ومقصورة أكثر فخامة، ومجموعة جديدة من خيارات المحرك، بما في ذلك ثلاثة محركات هجينة جديدة تعمل بالكهرباء، كما أنها ستتوفر بمجموعة كهربائية بمدى يصل الى 62 ميلا.

نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة

منذ إطلاق الجيل الأول من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في عام 2015 ، شهدت مرسيدس-بنز نمو المبيعات العالمية لسيارة GLCإلى ما يقرب من مليوني سيارة، وتعتبر أحد أقوى الموديلات مبيعًا لدى صانع السيارات الألماني.

تم تطويرها جنبًا إلى جنب مع أحدث طراز من الفئة C، والتي تشترك معها في جزء كبير من مجموعتها الميكانيكية ومجموعة المحركات، وسستنافس مع سيارات من نفس فئتها مثل Audi Q5و BMW X3 و Jaguar F -ace بفضل منصة MRA من مرسيدس-بنز.

نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة

وهي تدعم بنية كهربائية أكثر تقدمًا من المنصة التي استخدمها سابقتها ، مما يوفر الأساس لمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك التوجيه الاختياري بالعجلات الخلفية لأول مرة بالإضافة إلى أحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق.

يعتبر تصميم GLC الجديد أكثر تطوراً من كونه ثورياً، بمظهر يقوم بتحديث النسخة الأصلية بسطح أكثر سلاسة وتفاصيل جديدة دون الابتعاد كثيراً عن سابقتها.

نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة

سيتم تقديم الطراز الجديد مع اختيار هيكلين، أول سيارة GLC SUV المصورة هنا وهي خليفة لسيارة Mercedes-Benz GLC Coupe الرياضية، المقرر طرحها في عام 2023.

تشمل الإشارات الخارجية الرئيسية شبكة أمامية أكبر ونجمة ثلاثية الرؤوس بارزة في المقدمة، تم أيضًا إعادة تشكيل المصابيح الأمامية (الاختيارية مع وظيفة الإضاءة الرقمية من مرسيدس-بنز)، بينما اكتسب المصد هيكلًا أكبر من ذي قبل.

نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة

يتلقى الجزء الخلفي مصابيح خلفية أنحف مع رسومات LED يتم ربطهما في المنتصف بواسطة عنصر تقليم لإضافة مزيد من التركيز على عرض الباب الخلفي، وتتراوح العجلات من قياس 18 بوصة إلى 20 بوصة اختياري في الإصدارات القديمة من مرسيدس-بنز SUV.

يمكن للمشترين الاختيار بين التصميم القياسي وحزمة تصميم AMGالاختيارية ، كما هو موضح في النموذج المصور هنا، وجاء ابعاد السيارة بطول 4716 ملم وعرض 2075 ملم وارتفاع 1650 ملم ، يبلغ طول GLCالجديد 60 ملم ، و 21 ملم أضيق و 4 ملم أقل من سابقتها. كما تتلقى قاعدة عجلات أطول بمقدار 15 ملم عند 2888 ملم، تم التخطيط مرة أخرى لنسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من النموذج الجديد للسوق الصينية ، على الرغم من أن تفاصيل أبعادها لم يتم الكشف عنها بعد.

نظرة شاملة على سيارة مرسيدس GLC موديل 2022 الفاخرة الجديدة

سيتم إنتاج GLCالجديدة ، التي تحمل الاسم الرمزي X254، مبدئيًا بمحركين رباعي الأسطوانات عبر ستة طرز مختلفة تتميز جميعها بالدفع الرباعي القياسي 4Matic.

ستتوفر طرازات GLC200و GLC300بنسخة هجينة معتدلة من محرك البنزين M254المعين بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر من مرسيدس-بنز والذي ينتج 201 حصانًا و 255 حصانًا، مع 23 حصانًا مضافًا من محرك كهربائي متكامل بجهد 48 فولت.

بينما سيعتمد طرازات GLC300e و GLC400e طراز GLC200 و GLC300على محرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني يطور قوة 201 حصانًا و 248 حصانًا، وسيوفر المحرك الكهربائي المُثبَّت بعلبة التروس أيضًا 134 حصانًا، مما يمنحهم قدرة إنتاجية للنظام تبلغ 308 حصانًا و 375 حصانًا.

تستقبل GLC300de التي تعمل بالديزل والكهرباء نفس محرك الديزل سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني مثل محرك GLC220d بقوة 194 حصانًا مع نفس علبة التروس الكهربائية المثبتة بقوة 134 حصانًا مثل GLC300eو GLC400e، مما يمنحها إجمالي احتياطيات تبلغ 329 حصانًا.

تحقق الطرازات الهجينة الجديدة التي تعمل بالكهرباء نطاقًا كهربائيًا خالصًا يتراوح بين 65 و 75 ميلاً (GLC300eو GLC400e) و 63 إلى 73 ميلاً (GLC300de)، يمكن تحقيق الشحن حتى 11 كيلو وات على نظام التيار المتردد أو ما يصل إلى 60 كيلو وات على نظام التيار المستمر - ادعى الأخير توفير شحنة كاملة في أقل من 30 دقيقة.

كما تم التخطيط لإطلاقها في عام 2023 ، هناك طرازان يحملان شارة AMGبأربع أسطوانات، وهي تشتمل على محرك GLC43جديد بقوة 402 حصانًا مع محرك بنزين هجين خفيف بسعة 2.0 ليتر مثل سيارة مرسيدس- AMG C43 التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا.