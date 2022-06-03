أمريكا تضيف 71 شركة جديدة من روسيا وبيلاروسيا إلى القائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية.

ويأتي ذلك في إطار جهود واشنطن لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء؛ بسبب دعم الجيش الروسي منذفبراير الماضي.

وتأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، يوم الخميس، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

ويواصل الغرب فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، منذ بدء غزوها لأوكرانيا. وراوحت العقوبات بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات إضافة إلى عقوبات مالية.

فيما ترد موسكو بفرض عقوبات مضادة، ففي منتصف مايو الماضي، فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة.

وضمت قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة ”جازبروم ألمانيا“ التابعة لعملاق الطاقة الروسي ”جازبروم“.