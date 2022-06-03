ختام ليالي المسرح المتنقل داخل قرية شبلنجة بالقليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث اختتم الفرع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومركز شباب قرية شبلنجة، فاعليات برنامج المسرح المتنقل.

منتج ثقافي

يهدف المسرح لوصول المنتج الثقافي لكافة ربوع الجمهورية تفعيلا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تضمن الحفل الختامي الذي أداره الشاعر مجدي أبوالخير، باقة متنوعة من الفقرات ومنها ورشة رسم حر للأطفال، وتقديم لمجموعة من الأطفال الموهوبين في مجالات مختلفة، كما تم توزيع مجموعة كبيرة من مجلات الأطفال، أعقبها فقرة فنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو أحمد يسري، قدموا خلالها باقة متنوعة من الأغاني.

نظمت إدارة الخدمات الثقافية والمجلس القومي للسكان، محاضرة بقصر ثقافة الطفل ببنها، بعنوان "الشباب والمراهقين والمشكلة السكانية" ألقاها صفوت الجوهري.

رسم حر

كما افتتح بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها معرض فنون تشكيلية لطلبة الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها باسم "حوار الخامة بين الجمالية والوظيفة" افتتحه أ د.ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، إشراف د.رحاب عبدالستار خليل، إلى جانب ورشة كروشية بنادي المرأة وورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية بالقصر، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال.

ورشة رسم

وبإقليم السويس أقيمت ورشة عن أساسيات الرسم بقسم الفنون التشكيلية، قام بالتدريب الفنان التشكيلي مصطفي دياب والذي أوضح أن أهم مبادئ الرسم الصحيح هو الابتداء برسم الهيكل الخارجي للشكل المراد رسمه، والانتباه إلى المسافات بين الأشكال.



كما أقامت مكتبة نادي الشرطة بحضانة الوفاء مسابقة في المعلومات العامة، كما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" للباحث أنور فتح الباب والذي أوضح أنه تتقاطع استخدامات الماء في كثير من المجالات والقطاعات، وأيضا أقام بيت ثقافة العمدة ورشة فنية لعمل أشكال بورق الكانسون ويعد ورق الكانسون من أكثر أنواع الورق شيوعا بين الرسامين، خصوصا رسامي القلم الرصاص والفحم بأنواعه، وأيضا عمل معرض عن نتاج الورشة.