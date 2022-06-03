خلال أسبوع Top Gun: Maverick يحقق 330 مليون دولار

حقق فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick إيرادات عالمية بلغت أكثر من 330 مليون دولار، خلال أسبوع من طرحه في دور العرض، وهو رقم قابل للزيادة الكبيرة خلال عطلة الأسبوع الجاري.

واقترب Top Gun: Maverick من تحقيق حوالي 200 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، بعدما تصدر البوكس أوفيس في عطلة الأسبوع الماضي، ويتوقع له الجميع تحقيق أرقام قياسية.

كما تتوقع شركة باراماونت المنتجة ترشح الفيلم لما لا يقل عن ثلاث جوائز أوسكار للعام المقبل، وأن يتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة بعدما رفض بطله توم كروز في تصريحات سابقة طرحه على منصة إلكترونية بدلا من السينمات.

وتلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبير امتد لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل، كما أقيم له عرض خاصا بلندن بحضور أفراد من العائلة الملكية وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

واحتفت فرنسا بوجود أبطال Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء لمهرجان كان، واستقبلوهم بطائرات مقاتلة تتدفق من خلالها ألوان الأزرق والأبيض والأحمر، أمام الكاميرات.

وقال توم كروز إنه حظي بأمسية رائعة لن ينساها أبدا، لعرض فيلمه لأول مرة بمهرجان كان، بعد مرور 36 عاما على الجزء الأول منه، وتأجيل Top Gun: Maverick لمدة عامين بسبب الوباء.

وقبل ساعات من العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مهرجان كان، تحدث توم كروز في ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، وبداياته الاحترافية عندما كان في سن 18 عاما.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.