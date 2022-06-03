أمريكا.. إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء دفن رجل.

وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان: ”أطلِقت أعيرة نارية عدة“.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة خمسة أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة ”تي إم جاي 4″، موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وجاءت الحادثة الجديدة، غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه ”غير مقبول“.

وقال بايدن في خطاب متلفز: ”حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا“، مضيفا أن المشرعين ”لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى“.

ودعا بايدن إلى ”حظر“ بيع بنادق هجومية للأفراد، مضيفا وقد بدا عليه التأثر ”كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟“.

وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.

