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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات للاتحاد الأفريقي: مبروك تتويج الوداد بدوري الأبطال.. حققتم هدفكم

صدى البلد

وجه محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، التهنئة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد تتويج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الأهلي.
 

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى التوفيق للوداد المغربي، ونوجه لهم التهنئة، ونتمنى أن يشرفونا في كأس العالم للأندية" .


وأضاف: "البعض يحاول تصور أن النادي الأهلي في انهيار بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وعلى مدار البطولة، هناك العديد من المباريات الذي لم يقدمها الأهلي بشكل جيد، ولكن في الأدوار الإقصائية ضد الرجاء ووفاق سطيف، الأهلي قدم مباريات جيدة" .


وختم حديثه قائلا: "مع كامل احترامي لفريق الوداد، الأهلي يتفوق من حيث القيمة الفنية، ولكني أبارك للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضا على اجتهاده وتعبه كي تكون البطولة مغربية، أقول للكاف ألف مبروك".

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