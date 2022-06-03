كيف نجحت أمريكا في التصدي لـ جدري القرود في 2003.. فديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الإجراءات الاحترازية التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية، والتي بدورها قللت انتشار العدوى بجدري القردة عام 2003 .

وأوضح التقرير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة في البلاد والصحة العامة في اجراء الاختبارات المعملية ، والتحقيقات الوبائية ، وتوزيع لقاح الجدري .

وقامت السلطات الأمريكية بنشر لقاح الجدري ، ونشر دليل العلاج الخاص بالفيروس ، وحظر استيراد القوارض من أفريقيا ، وهي خطوات حدت من نشره ، والسيطرة عليه .

ما هو جدري القرد؟

فيروس جدري القرود هو فيروس ينشأ في الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات ويقفز في بعض الأحيان إلى البشر. إنه ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري.