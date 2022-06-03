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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء في الخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة العقارات المخالفة بقرى مدينة الخانكة وذلك فى اطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدي لجميع مخالفات البناء.


وتابع نائب المحافظ يرافقه أحمد جمعة نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة إزالة عدد من العقارات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بسرياقوس.
 

وشملت الحملة إزالة جمالون معدني وتنفيذ إزالة جزئية لمبنى خرساني وجمالون تحت الإنشاء خارج الحيز العمراني.
ووجه نائب المحافظ بعرض مذكره علي محافظ القليوبية  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين ، مؤكدا على المتابعة المتسمرة لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بشكل يومي.
 

من ناحية أخرى، واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من جولاته الميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية  و36 قرية وعدد 148 عزبة بإجمالي 770 مشروعا بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيه وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بعزبة عبد الحميد بركات بالمريج حيث تفقد أعمال شبكات الانحدار بطول 5 كيلو مترات وتم الانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100% ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70 %  وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 12 مليون جنيه وشدد المحافظ خلال الجولة بدفع الأعمال وإعادة رصف الطريق بالكامل ورد الشيء لأصله بعد تسليم المشروع. 


وتابع الهجان الجولة بتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المريج وكفر شبين وطحا نوب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقام كل منهم على مساحة 700م٢ ويتكون المبني في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين" ويخدم ٥٥ ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100 % .

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