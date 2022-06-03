تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحلول (الساعة 02:14 بتوقيت جرينتش) صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الماضي.

وارتفعت كذلك أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1874.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، أمس الخميس، بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.39 دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1024.57 دولار للأوقية وصعد بنحو 7.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أعلى زيادة منذ مايو أيار 2021.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2064.20 دولار للأوقية.

يشار إلى أن الارتفاع الذي سجله الذهب أمس الخميس بلغ 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية، حيث وصل إلى 1868.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أمس 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1871.4 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار الخميس 0.7 بالمئة، بعدما ارتفع يوم الأربعاء الماضي لأعلى مستوى في أسبوع.

وقال رايان مكاي، محلل السلع الأساسية لدى ”تي.دي“ للأوراق المالية، إن ”(بيانات الوظائف) تثير بالفعل مخاوف من الركود كانت تختمر في السوق وتدعم الذهب“.

وأظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني أن ”الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 128000 وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بزيادة قدرها 300000 وظيفة“.

وأظهر تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعية أن ”عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات قد انخفض، بينما ظل الطلب على العمالة قويا“.

وبينما يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي كبح الطلب على العمالة وهو يحاول ترويض التضخم المتصاعد، فإنه يحتاج إلى القيام بذلك دون دفع معدل البطالة للارتفاع بشدة.

وسيترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.