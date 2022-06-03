مدبولي: مشروعات البنية التحتية وفرت 5 ملايين فرصة عمل.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في وضع رؤية واضحة في مختلف المجالات في منتصف عام 2014 ، من خلال تبنيها لمشروعات للبنية التحتية التي تمكن المستثمرين من القدوم لمصر، والمشاركة بقوة في عملية التنمية.

وتابع مصطفى مدبولي ، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أن مصر لديها تحدي في توفير مليون فرصة عمل سنوية للشباب، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية ساهمت في توفير 5 مليون فرصة عمل للشباب .

وأردف مدبولي، أن الدولة المصرية تبنت مشروع للإصلاح الاقتصادي عام 2016 ، ونجحت في العبور بالاقتصاد المصري ، ووضعة على الطريق الصحيح .