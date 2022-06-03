عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

نقلت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي.

 

روبوتات ذكية للإفتاء في المصليات النسائية

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بشئون الحرمين، عن توفير كوادر نسائية على مستوى تعليمي وعملي عال، للقيام بمهام التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، وتقديم الخدمات التوجيهية النسائية وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي توفرها الرئاسة بهدف الرقي بالخدمات النسائية المقدمة في الحرمين الشريفين.

ووفرت الرئاسة الروبوت الذكي للإفتاء في المصليات النسائية، حيثُ يعمل الروبوت على توضيح كيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلات وفق الفتاوى المعتمدة لقاصدات المسجد الحرام، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.

وتهدف الوكالة من خلال إدارة التوجيه والإرشاد النسائي إلى تعليم قاصدات المسجد الحرام العديد من التعاليم الإسلامية والتوجيه الديني والتأكد من نقل الفتاوى المعتمدة من هيئة كبار العلماء، وتصحيح بعض المفاهيم التي قد تُشكِل على قاصدات المسجد الحرام، وذلك بعدة أمور منها: تقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وتدعيم منظومة خدمات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وخارجه، ونشر الباركودات الخاصة بمطبوعات الرئاسة، وكذلك الباركود الخاص بالمصحف الإلكتروني.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

5 سنوات.. شروط التصرف في الوحدات السكنية للمنتفعين بـ الإسكان الاجتماعي

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

خمس أمور مستحبة عند الأذان.. منها الحيعلة والدعاء

تأزم الوضع السياسي في تل أبيب.. بايدن يزور إسرائيل في 23 يونيو

وسط أنباء عن اغتياله.. وفاة عقيد بفيلق القدس في ظروف غامضة بطهران

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

فيديو

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ