رئيس الوزراء: توطين صناعة السيارات الهدف من صندوق تمويل النقل المستدام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن صندوق تمويل التحول لوسائل النقل المستدام، جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة لوسائل النقل الجماعي التي تعمل بالطاقة النظيفة.



وأضاف"مدبولي" ، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي،أن الدولة أنشأت الصندوق من أجل دعم فكرة توطين صناعة السيارات الكهربائية، من خلال وضع بعض الرسوم أو الموارد.

وتابع: الصندوق سيمكن الدولة من دعم السيارات الكهربائية، أو التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

