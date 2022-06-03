رسميا.. أرسنال يعلن رحيل ألكسندر لاكازيت

أعلن نادي أرسنال الانجليزي، عن رحيل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن صفوف الفريق.



وقال نادي آرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي:" ألكسندر لاكازيت سيرحل عن صفوف الجانرز بنهاية عقده الحالي، والذي يستمر حتى 30 يونيو الجاري".

وكان لاكازيت انضم إلى صفوف آرسنال في صيف 2017 قادما من ليون الفرنسي، وشارك مع الفريق اللندني في 206 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم سجل 71 هدفًا.



وعلق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال على رحيل لاكازيت عن صفوف الجانرز، قائلا:"لقد كان قائدا حقيقيا داخل وخارجه، وكان له تأثير مهم للغاية على لاعبينا الشباب".

تابع: ' كان التزامه معنا استثنائيا ونتمنى له ولأسرته التوفيق والسعادة".

اختتم: "لقد كان مهما حقا بالنسبة لنا، سيكون دائمًا جزءا من عائلة آرسنال ونتمنى له التوفيق في كل شيء في المستقبل".



يذكر أن أرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي 2021-2022,، في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.