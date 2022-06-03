وزير خارجية العراق يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة

تسلّم وزير الخارجيَة العراقي فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى العراق.

وأجرى الجانبان، مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّيَّة تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الأصعدة بما يُلبِّي طموح الشعبين.

كما بحث الجانبان، أهم التحديات المناخيَّة التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجيّ وسُبُل مُواجهة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخيّ وتوفير بيئة صحيَّة مُلائمة للبشرية.

وتطرقا إلى مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ، مُوضِحاً: إنَّ الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، لافتاً إلى أنَّ الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سكناهم.

كما ناقشا عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة و الوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة.

من جانبها أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيَّة عن التزام بلادها في تقديم الدعم والمُساندة لحكومة وشعب العراق في عدة مجالات ومنها الثقافة والتعليّم والصحة والبيئة.

وفي الختام أكَّد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّنها من أداء مهامِّها على أكمل وجه، مُتمنياً لها النجاح، والتوفيق في عملها.