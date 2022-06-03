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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول وفد سياحي إيطالي يصل مطروح يزور المتحف القومي للحضارة

وفد سياحي إيطالي
وفد سياحي إيطالي

حرص أعضاء أول وفد سياحي إيطالي يصل مطروح قادما من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو في إيطاليا للموسم السياحي الصيفي، على التوجه إلى مدينة القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومشاهدة المومياوات الملكية والتي تابعوا بشغف احتفالية نقلها في موكب مهيب في أبريل 2021 من المتحف المصري بالتحرير، وذلك بعد استمتاعهم بقضاء أجازتهم في مطروح.

 

وكان في استقبالهم، الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، حيث رحب بهم واستعرض لهم نبذة عن المتحف وإنشائه والقطع الأثرية المعروضة به والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة، كما تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

 

وقام الوفد السياحي الإيطالي، بجولة داخل المتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز، وقاعة النسيج المصري، وقاعة المومياوات الملكية التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف، والتي أصبحت محط أنظار العالم منذ نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

 

وخلال الجولة، أعرب السائحون عن استمتاعهم بتلك الزيارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المتميزة والفريدة المعروضه بالمتحف، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

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