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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

حادث
حادث

تعطلت حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان ميت حلفا التابع لمدينة قليوب بسبب حادث تصادم عددا من السيارات مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى قليوب التخصصى بإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى.

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وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث مروع بين 3 سيارات أمام مزلقان قطارات ميت حلفا بقليوب ونتج عنه إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وجار تسيير حركة المرور بسبب وجود شلل مرورى بطريق مصر الإسكندرية الزراعى وأسفل الطريق الدائرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قليوب مدينة قليوب حركة المرور طريق مصر الإسكندرية الزراعى مستشفى قليوب التخصصى مديرية امن القليوبية

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