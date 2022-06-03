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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

129 دولارا لطن القمح.. روسيا ترفع رسوم تصدير الحبوب

القمح
القمح

أعلنت وزارة الزراعة الروسية رفع الرسوم المقررة على تصدير القمح إلى 129.2 دولار للطن، ورسوم تصدير الشعير إلى 76.5 للطن، ورسوم تصدير الذرة إلى 78.7 للطن اعتبارًا من 8 مايو الجاري.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أوكرانيا يمكنها تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها مثل أوديسا.

وأضاف الرئيس الروسي: "نضمن أمن صادرات الحبوب من الموانئ ولا مشكلات في شحنها من أوكرانيا"، مشيرا إلى إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر رومانيا وبولندا.

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وتابع بوتين: "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب عبرها".

وأشار إلى أن روسيا "لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا ونحن مستعدون لضمان الصادرات من موانئ بحر آزوف".

وأوضح أن تقديرات بلاده  تشير إلى أن أوكرانيا بوسعها تصدير 5 ملايين طن من القمح و7 ملايين طن من الذرة.

وشدد بوتين على أن العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في الأسواق العالمية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر أن قرار الولايات المتحدة بطبع الأوراق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم.

وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع الحالي المتمثل بأزمة الغذاء العالمية تطور مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أشار بوتين إلى أن أوروبا بالغت في أهمية مصادر الطاقة البديلة، قائلا إن أزمة الغذاء في العالم مرتبطة بسياسة أوروبا في مجال الطاقة.

القمح روسيا أوكرانيا بوتين الزراعة

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