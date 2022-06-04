عبد الحليم قنديل: الصين لن تتخلى عن ضم تايوان

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، أن تايوان تاريخيا وقانونيا جزء من الصين، والصين مع توسع نفوذها في العالم فإن عدد قليل من الدول التي تعترف بتايوان .



وأضاف خلال لقائه بقناة إكسترا، أن الولايات المتحدة عقدت مع تايوان اتفاق دفاع مشترك عام ١٩٤٩ والولايات المتحدة، والمؤكد أن الصين لن تتخلى عن ضم تايوان والأمر على مسافة قريبة خلال شهور .



وتابع أن السبب هو طريقة تفكير الصين لأن الصين تعرض لمأسي قبل قرنين من الزمن وكانت محتلة من عدد كبير من الدول واستطاعت بعد ذلك أن تتحول إلى قوة عالمية واستطاعت أن تضم أجزاء سبلت منها مثل هونج كونج، وتعمل على ضم تايوان.

