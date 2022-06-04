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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يتعرض لحادث سير

وائل وياسمين عبد
وائل وياسمين عبد العزيز

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تعرضه الى حادث خلال الساعات الماضية . 

ونشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنان وائل عبد العزيز قائلاً : “ الحمد لله حادثة مش جامدة وخارج بكرة من المستشفى وأنا كويس، شكرًا لكل اللي سأل، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه وأصدقائه متمنين له الشفاء العاجل” .

منشور وائل عبد العزيز 

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وكان قد طلب الفنان وائل عبد العزيز من جمهوره الدعاء لوالديه، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى.


ونشر وائل، صورة تجمعه بوالديه منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ويشفيكوا ويعافيكوا يارب، دعواتكم".


ونفى الفنان وائل عبد العزيز مؤخرا خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال في تصريحات صحفية: "أنا مش فارق معايا الكلام ده صدقني، ولا في دماغي، وأنا بتمنالها السعادة، وأهم حاجة عندي إنها تكون سعيدة ومبسوطة.. مش مهم أي كلام بيتقالي، إحنا بنتهاجم من زمان، وبيطلعوا إشاعات من زمان".

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