تامر حسني برفقة بناته وزوجته فى حفلة بالجامعة الأمريكية.. فيديو

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني عبر صفحتها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو من حفل زوجها الأخير.

وظهرت بسمة بوسيل فى الفيديو برفقة تامر حسني وبناتها على المسرح، وقام زوجها غناء أغنية برفقهن.

وكان قد بدأ مغني الراب عفروتو، فقرته الغنائية في حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعه مغني الراب مروان موسى، وذلك مساء اليوم الجمعة 3 يونيو، على أن يختتم الحفل الفنان تامر حسني.

وكان قد روج الفنان تامر حسني لفيلمه الجديد "بحبك"، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك 2022.



ونشر تامر حسني، صورة من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "من فيلم بحبك".



فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.