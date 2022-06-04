بايدن يكشف عن خطط لزيارة السعودية قريبا .. وبوتين : يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بيلاروس..البرلمان الألماني يوافق على اعتماد 100 مليار يورو لتحديث الجيش .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن استشهاد اثنين من جنودها بقوات حفظ السلام في مالي

روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

البرلمان الألماني يوافق على اعتماد 100 مليار يورو لتحديث الجيش

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية قوله إنه قد استشهد ضابطي صف وأصيب آخر، في قوات حفظ السلام المصرية في مالي إثر إنفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أنه قد يزور السعودية قريبا، مضيفًا في تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي إنه ليست لديه خطط مباشرة للقيام بزيارة للسعودية لكن ذلك ممكن، وأنه قد يلقتي مسؤولين إسرائيليين خلال جولته في المنطقة.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو منعت 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء يشمل "قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين كبارا" مشيرة إلى أنه اتُخذ "ردا على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 مايو".

والكثير من هؤلاء الأفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل المؤتمر الكندي الأوكراني الذي يقول إنه يمثّل الجالية الأوكرانية أمام الحكومة الكندية.

وذكرت "القبس" أن البرلمان الألماني وافق على تأسيس الصندوق الدفاعي الخاص، الذي تبلغ مخصصاته مئة مليار يورو (107.2 مليار دولار)، والذي أعلن عنه المستشار أولاف شولتس ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستضاف هذه الأموال على مدى عدة سنوات إلى ميزانية الدفاع العادية، التي تبلغ نحو 50 مليار يورو؛ وذلك للمساعدة في إعادة بناء الجيش الذي عانى من الإهمال على مدى سنوات بعد نهاية الحرب الباردة.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن موسكو لن تمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن الحل الأفضل هو نقلها عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.

وأضاف أن "الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها "خدعة".

وقال بوتين: "إذا أراد أحد ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أسهل طريقة هي عبر روسيا البيضاء، لا أحد يوقفها.. لكن من أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد".