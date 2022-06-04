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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتهم روسيا بتصدير حبوب مسروقة إلى تركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتهم سفير أوكرانيا لدى أنقرة الجمعة روسيا بـ“سرقة“ محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا.

وقال فاسيل بودنا في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ”روسيا تسرق الحبوب الأوكرانية بوقاحة وتشحنها إلى الخارج من شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إلى تركيا“، مضيفًا: ”طلبنا مساعدة تركيا لحل المشكلة“.

وكانت أوكرانيا من مصدّري الحبوب الرئيسيين قبل الغزو الروسي في 24 فبراير.

وعملت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على المحافظة على توازن دقيق في العلاقة مع كييف وموسكو.

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وسلمت تركيا طائرات مسيّرة قتالية إلى أوكرانيا وسعت إلى لعب دور الوسيط في النزاع، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في مجال الطاقة واستيراد الحبوب.

كما عرضت أنقرة بطلب من الأمم المتحدة المساعدة في تأمين الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، توقف تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب مخزنة في الصوامع.

وتسبب الصراع في أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، ما دفع الأمم المتحدة إلى اقتراح خطة لإعادة فتح طرق الشحن من أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.

وتتشارك تركيا الحدود البحرية مع أوكرانيا وروسيا، وقالت إنها مستعدة لتولي دور ضمن ”آلية للمراقبة“ إذا تم التوصل إلى اتفاق. قد يشمل ذلك مرافقة قطع من الأسطول التركي للناقلات المغادرة من أوكرانيا والتي تعبر المضائق التركية.
 

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