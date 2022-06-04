تامر حسني يتألق على مسرح "فضائي "بال AUC ويفاجئ الجمهور بالغناء مع ابنتيه

شهد حفل تامر حسني الذي اقيم مساء أمس الجمعة بمقر الجامعة الأمريكية العديد من عوامل الابهار والمفاجأت التي تتوقف والتي تميز حفلاته الجماهيرية الضخمة.

بدأ الحفل مثيرا منذ اللحظة الأولى عندما فوجئ الجمهور بمسرح ضخم غير مسبوق في مصر ومزود بمؤثرات إضاءة وبصرية خاطفه ليطلق الجمهور عليه العديد من الألقاب "المسرح الفضائي" و" مجرة تامر حسني" لتزداد أجواء الإثارة بدخول نجم الجيل من وسط الجمهور بمركبة اشبه بالصاروخ الذي نزل منه على ارض المسرح مرددا لأغنية "قولني كلام" وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب.



كما شهد الحفل العديد من المواقف المبهرة التي يصعب حصرها منها ظهور ظهور تاليا وامايا ابنتا تامر حسني علي خشبة المسرح حيث شاركتا والدهما تقديم أغنية " بحبك" من فيلم مش أنا وقامت زوجته بسمة بوسيل بتصويرهم بهاتفها المحمول وعقب إنتهاء الأغنية احتضن تامر حسني ابنتيه وقال مازحا :" فين امهم" التي قامت باحتضانه وهنأته بالحفل.

موقف اخر كوميدي تخلل الحفل حيث تلقي تامر حسني عدد كبير من ملابس المعجبين التي وضعها على كتفه مازحا : " ايه كل ده قولوا للفرقة تيجي" .. وعندما وجد "بلوزة بلون الروز " رد قائلا:" البسها ازاي دي" وسط المزيد من آجواء البهجة التي اشاع بها أجواء الحفل الأكثر إبهارا وضخامة في تاريخ حفلات مصر حتى الآن.



ومن المواقف الإنسانية:" حرص تامر حسني على مصافحة شاب من ذوي القدرات الخاصة من معجبيه قائلا : " كتر خيرك انك جيت" وارسل له شكل قلب بيديه.



حضر تامر حسني بصحبة مدير أعماله وشقيقه المنتج حسام حسني و تامر يحي مدير عام شركته ومنسق حفلاته بمصر والعالم وقدم عدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي” .. بالإضافة إلى "قسمة ونصيب" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور علي مدى أكثر من ساعتين متتاليتين والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات بالإضافة الى عدد من الأغاني بمشاركة مواهب غنائية جديدة يحرص على تقديمهم في معظم حفلاته.



الحفل خرج بمواصفات لايف " فضائية " أكثر من عالمية من اضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري ومسرح يعد الأضخم في مصر والعالم من تصميم ملك " الاستيدج" تامر فوزي و fire show احمد عصام وتصوير صلاح جودة.

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