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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متورط في أكبر عملية احتيال.. شرطة دبي تعلن القبض على سانجاي شاه

سانجاي شاه
سانجاي شاه

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، حيث يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».

وجاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية الواردة إلى وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وبدوره؛ أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ومنها الجرائم المالية.

وأوضح المري أن إلقاء القبض على «سانجاي شاه» جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية، مثمناً جهود فرق العمل في إلقاء القبض على «سانجاي شاه» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. 

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