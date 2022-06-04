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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

6 يونيو.. متحف الطفل ينظم ندوة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه

صدى البلد

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، ندوة وورشة عمل بعنوان "نقطة مياه تساوي حياة"، تهدف إلى التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها، خاصةً مع التحديات التي تواجه الدولة بخصوص ملف نهر النيل. 

ينفذ الندوة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، وتنطلق فعاليتها في الساعة 10 صباحا على مدار يومى الاثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو الجارى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الري والموارد المائية  بقيادة يسري خفاجي.  

وقال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إن الندوة وورش العمل  تأتى لدق ناقوس الخطر إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للفت أنظار الجميع لأهمية التكاتف من أجل الحفاظ على المياه التى تمثل أساس الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الفعاليات تأتى ضمن أنشطة البرنامج الصيفي "استكشف" الذي ينظمه  مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنه بمقره بمصر الجديدة.      

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وأوضح عبد الوارث أن الفعاليات تبدأ بالتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها، بشرح مبسط عن التعريف بموضوع المياه ونصيب مصر من مياه نهر النيل ومواردها المائية الأخرى والسلوكيات الصحيحة تجاه ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، كما تشمل عرض فيلم "بكار وماما ياسمين" الموجه للأطفال، مبينا لهم أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر منذ عهد الفراعنة وحتى الآن وضرورة الحفاظ عليه كشريان الحياة للمصريين، فضلا عن تنفيذ عدد من المسابقات  والورش، من بينها ورشة رسم لتصميم شعار لأهمية المياه، وورشة البصمة المائية التي تعزز المفهوم العام.

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مصر الجديدة ترشيد استهلاك المياه استهلاك المياه جمعية مصر الجديدة مركز الطفل للحضارة والإبداع

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