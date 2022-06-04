النيران التهمت الجدران والسقف.. ننشر صور حريق مسجد حبيشي بأوسيم

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة أوسيم بعد التهام حريق هائل لمسجد حبيشي بقرية القيراطيين أمس عقب صلاة الجمعة.

وانتشرت النيران بسرعة كبيرة بأنحاء المسجد عقب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية في المسجد، وهرع الأهالي لمحاولة إخماد النيران، حيث ساهموا بصورة كبيرة في محاصرتها حتى وصلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخمادها.

وأتت النيران على محتويات المسجد بالكامل، وتداول عدد من أهالي القرية صورا لآيات قرآنية وأدعية لم تمسها النيران على مدخل المسجد، فيما دشن البعض الآخر دعوات لجمع تبرعات لإعادة ترميم المسجد.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، أمس الجمعة، على حريق التهم مسجدا بمدينة أوسيم بمعاونة الأهالي، وأتت النيران على محتويات المسجد بعد حدوث ماس كهربائي به.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مسجد حبيشي بقرية القيراطيين.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء، وساهم قاطنو المنقطة في السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الدفاع المدني ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات المسجد بالكامل وتضرر الجدران والسقف، وذلك نتيجة ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.