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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: مواكبة التطور التكنولوجي تؤدي إلى زيادة قدرة طلاب التنافسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

توقع جامعة حلوان العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المحلية والدولية من الجامعات والشركات والوزارات بهدف تحقيق التنمية وتبادل الخبرات المختلفة و تدريب الطلاب و العاملين . 

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال جامعة حلوان بأن أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات  المختلفة تأتي لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

 

وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية و ندفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية  حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الشركاء و تعظيم الفائدة لهم.

 

وقد اعلنت الجامعة عن عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج.

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يهدف البرنامج الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

يمتد البرنامج لمدة أربعة إلى ستة فصول دراسية تتضمن مراحل الحضور ومراحل التعلم عبر الإنترنت، حيث يبدأ فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، والبرنامج معتمد اعتمادا دوليا، ويحصل الخريجون على درجة الماجستير المشتركة.

يتميز البرنامج بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس فعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفبجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.

جامعة حلوان تكنولوجيا المعلومات الجامعات حلوان سوق العمل Jobs Education

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