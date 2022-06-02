أخبار التعليم| ظاهرة فلكية مميزة.. النجم كاستور وبولوكس أسفل القمر.. الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يستضيف حفل ختام مبادرة شباب من أجل التنمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



الأحد المقبل .. البحث العلمي تعقد ندوة حول زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية و نقل التكنولوجيا البحرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن دعوة للانضمام ندوة بحضور إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير البيئة ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ، وسفير كينيا وسفير البرتغال في ندوة Blue Talk عبر الانترنت حول "زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية و نقل التكنولوجيا البحرية "،و ستعقد الندوة عبر الإنترنت يوم الأحد 5 يونيو 2022 ، الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة.



اليوم.. الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يستضيف حفل ختام مبادرة شباب من أجل التنمية

يستضيف مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، حفل ختام مرحلة التصفيات لمبادرة “شباب من أجل التنمية” لكليات جامعة عين شمس، الذي تنظمه كلية التجارة.



اليوم.. الفولبرايت تقدم ندوة أون لاين لبرنامج الطلاب الزائرين والإشراف المشترك

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن ندوة أون لاين تقدمها هيئة الفولبرايت عن برامج الطلاب الزائرين والإشراف المشترك غدا الخميس 2 يونيو 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.



ظاهرة فلكية مميزة..النجم كاستور وبولوكس اسفل القمر

تشهد سماء مصراليوم، ظاهرة فلكية مميزة يكون القمر اسفل النجم كاستور وبولوكس (ألمع نجوم برج الجوزاء او التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

الأسبوع القادم.. امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني ترم ثالث بتمريض القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني (ترم ثالث).

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية.. صور

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021_2022 وهم: جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح محمد حسنين، مسئول القاعدة المركزية، ومحمود مصطفى خفاجي، ورئيس قطاع كفر الشيخ، وطارق عبد السلام عطا الله، ورئيس قطاع دسوق، وعلي عبد الفتاح الدويهي، رئيس قطاع الحامول.