بقيمة 281 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 344 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وتمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال قضايا التيار الكهربائى من ضبط (344243) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (281,212,014 مليون جنيه).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .