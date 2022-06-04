خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 565 إصابة بكورونا

أظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، تراجعاً على مستوى الإصابات الجديدة، مقابل ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة.

وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 565 إصابة بكورونا اليوم، بانخفاض قدره 107 حالات عن يوم أمس.

في المقابل ارتفع منحنى الحالات الحرجة بدخول 7 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 88 حالة.

وارتفع أعداد المتوفين بتسجيل 3 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9155.

كما ارتفع أعداد المتعافين مقارنةً بيوم أمس، لكنه أقل من الإصابات الجديدة، حيث تعافى 491 شخصاً من كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 754378 من أصل 770650 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في المملكة.