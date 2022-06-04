طلاب الثانوية الأزهرية في الفيوم: الامتحان كان سهلا ولم نتأثر بحرارة الجو

أعرب طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى بمحافظة الفيوم، عن سعادتهم لسهولة امتحان اليوم الأول فى مادتى الفقه والتفسير، مؤكدين أن الامتحان جاء من المنهج والكتاب المدرسى.

يقول عمار حسين، طالب بالمعهد الدينى الثانوى بالفيوم، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كان مناسبا، و"لو الطالب مذاكر يحل الامتحان بالكامل فى ساعة واحدة وليس ساعتين".

وأكد مصطفى محمد، الطالب بالمعهد الدينى الثانوى بالفيوم، أن الامتحان كان فى متناول الطالب العادى والوقت مناسب والامتحان يحل فى ساعة، ورغم الحر وارتفاع درجات الحرارة فإننا لم نتأثر بذلك.

وبدأت امتحانات الثانوية الأزهرية بجميع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى الفقه والتفسير.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات القسمين العلمي والأدبي بنين وفتيات ٤٠٩٧ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في ١٩ لجنة بخمس إدارات تعليمية الفيوم وإطسا وسنورس وطامية وأبشواي.

وتم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتوفير الرعاية الصحية والهدوء لجميع الطلاب باللجان.