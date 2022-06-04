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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحل صفة رجل شرطة.. جهود أمنية لضبط المتهم بالاعتداء على 4 أشخاص بالعبور

المجنى عليه
المجنى عليه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة في العبور وقام واثنين آخرين باحتجاز 4 أشخاص وتقييدهم بالسلاسل والحبال والتعدي عليهم بالضرب بكرباج بحجة أنهم سرقوا أشياء من الفيلا الخاصة بالمتهم الأول على غير الحقيقة وعندما أصيب المجني عليهم بالإعياء قام المتهمين بإطلاق سراحهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والتحقيق.
تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من "ب.م.ش" 25 عام عامل وثلاثة أخرين يتهمون فيه أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة ومعه آخران بخطفهم واحتجازهم داخل فيلا بالحي الأول بمدينة العبور والتعدي عليهم بالضرب.


وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية بالواقعة حيث أفاد المبلغون أنهم أثناء عملهم على تروسيكل بالحي الأول حضرت سيارة ملاكي يستقلها شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة وبصحبته شخصان آخران وقاموا باستدراجهم إلى إحدى الفيلل تبين أنها ملك الأول.


وعقب دخولهم الفيلا قاموا بتقييدهم بالسلاسل الحديدية وانهالوا عليهم ضربا بالكرباج بعد أن اتهموهم بأنهم قاموا بسرقة بعض الأشياء من الفيلا، وعندما أصابهم الإعياء من كثرة الضرب قام المتهمون بفكهم وإطلاق سراحهم وعقب ذلك توجهوا إلى قسم شرطة العبور لتحرير محضر يتهمونهم بحجزهم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم.

القليوبية مديرية امن القليوبية أمن القليوبية مدينة العبور قسم شرطة

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