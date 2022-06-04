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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 لاعبين على رادار ليفربول لتعويض رحيل ساديو ماني.. تفاصيل

ساديو ماني
ساديو ماني

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول اختار قائمة مختصرة تتكون من خمسة لاعبين لتحديد البديل المثالي لمهاجمه السنغالي ساديو ماني الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف.

وينتهى عقد ساديو ماني مع الريدز في صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة ستصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن ليفربول على وشك خسارة مهاجمه السنغالي في فترة الانتقالات المقبلة خاصة أن عقد اللاعب ينتهي صيف 2023 ولهذا سيضطر لبيعه بدلا من أن يرحل مجانا بعد انتهاء الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيستغل الاهتمام المتزايد من بايرن ميونخ الألماني لضم ساديو في توفير الأموال لشراء لاعب جديد كبديل له، ولهذا وضع قائمة مختصرة من خمسة لاعبين.

وذكرت الصحيفة أن القائمة المختصرة تضم اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز وهو أحد اللاعبين المتألقين مع بنفيكا، ويضع بنفيكا 60 مليون يورو كحد أدنى لأي فريق يحاول التعاقد مع صاحب الـ22 عاما.

وتضم القائمة الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي يتمتع بمستويات رائعة في لايبزج، والدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي لفت الأنظار إليه ويعد هدفا لـ آرسنال وتوتنهام، كما أن هناك الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب البايرن وهو أحد أعظم المهاجمين، ومستواه ثابت منذ سنوات رغم بلوغه الـ33 عاما.. فيما لم تفصح الصحيفة عن اللاعب الخامس.

ماني : "لا أمتلك أي مشاعر تجاه ليفربول الآن

كان ماني قال في تصريحات صحفية: "لا أمتلك أي مشاعر تجاه ليفربول الآن، أحترم جمهور النادي واللاعبين، ولكن لا أحترم المسئولين في النادي بعد عدة مواقف حدثت، سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل". 

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