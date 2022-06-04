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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في قصف روسي على ميكولايف الأوكرانية

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية.

وأعلن حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا، السبت، إن رجلاً أصيب بجروح طفيفة نتيجة شظايا واشتعلت النيران في منزلين بعد أن نفذت القوات الأوكرانية ضربات على إحدى القرى الحدودية.

وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز، إن المصاب خضع للعلاج في مستشفى محلي، حسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المسؤولين الأوكرانيين.

وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجمات من حين لآخر على مناطقها الحدودية ومنها بريانسك منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

وقال حاكم إقليم لوجانسك سيرجي جايداي للتلفزيون الوطني، إن القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.

وأضاف أنه "ليس من الواقعي" سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية".

وتابع "بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون هاربين".

 وأكد الجيش الأوكراني، السبت، أن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن "عمليات هجومية" في المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية تراجعت بعد محاولات فاشلة للتقدم في بلدة باخموت القريبة وقطعت الوصول إلى سيفيرودونتسك.

أوكرانيا غرب روسيا روسيا مدينة ميكولايف منطقة دونباس الشرقية

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