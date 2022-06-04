الحفناوى يتفقد طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام ويُشدد على تصحيح السلبيات

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان منذ قليل ، قسم طوارئ الباطنه بمستشفى السويس العام وذلك للإطمئنان علي الجاهزية الكامله لإستقبال الحالات الطارئة .

وخلال ذلك فقد تابع «الحفناوى» تنفيذ الخطة العلاجية وتقديم الخدمات التمريضية المقدمة للمرضي ، كما تم تفقد مخزون الأدوية والمستلزمات بالقسم للإطمئنان على توافر إحتياجات القسم منها للتعامل الفوري مع الحالات الطارئه .

وفي سياق متصل ، ترأس وكيل وزارة الصحة إجتماعاً مصغراً بفريق عمل إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات وذلك لبحث معالجة وتصحيح السلبيات .