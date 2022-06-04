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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفناوى يتفقد طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام ويُشدد على تصحيح السلبيات

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان منذ قليل ، قسم طوارئ الباطنه بمستشفى السويس العام وذلك للإطمئنان علي الجاهزية الكامله لإستقبال الحالات الطارئة .

وخلال ذلك فقد تابع «الحفناوى» تنفيذ الخطة العلاجية وتقديم الخدمات التمريضية المقدمة للمرضي ، كما تم تفقد مخزون الأدوية والمستلزمات بالقسم للإطمئنان على توافر إحتياجات القسم منها للتعامل الفوري مع الحالات الطارئه .

وفي سياق متصل ،  ترأس  وكيل وزارة الصحة إجتماعاً مصغراً بفريق عمل إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات وذلك لبحث معالجة وتصحيح السلبيات .

السويس مستشفيات المستشفى المستشفيات وزارة الصحة الأدوية فريق صحة اجتماع

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