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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 18 بـ853 و21 بـ1007.. انخفاض أسعار الذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت، التراجع في الأسواق المحلية حيث انخفضت بشكل كبير عما سبق بالأسابيع الماضية.  

ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع ميدوصاحب محل الذهب  والفضة فى منطقة القناطر الخيريه بالقليوبية .


سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا1007جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 863 خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في  1053جنيها.

https://fb.watch/driVbyZ0vd/

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