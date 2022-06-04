العدوى: المعرض الطبي الأفريقي بناءً على توجيهات الرئيس في 2019

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الأول “صحة إفريقيا” أن لمصر علاقة قوية مع أشقائها فى أفريقيا.

وأضاف العدوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة” المؤتمر حدث غير مسبوق في تاريخ إفريقيا وهو الأكبر من نوعه في القارة، لافتا إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعاني تراجعا فى العديد من الدول الهدف من المؤتمر هو تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة لحل مشاكل القطاع الصحي في إفريقيا.

توجيهات الرئيس

وأوضح العدوى أن المؤتمر جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، بهدف التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الإفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للمساهمة في أجندة الصحة في القارة الإفريقية ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة .