الحجر الزراعي يوضح تفاصيل رفض شحنة قمح هندية .. فيديو

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري سبب رفض شحنة قمح هندية.

أوضح العطار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن وجود أزمة عالمية فى القمح وأسعاره ، لا يعني التفريط فى الاشتراطات الحجرية، لأنها أمن قومى عالمى، معقبا:" التفريط فيها لا يحل أزمة بل يسبب خسائر كبرى".

تفاصيل الرفض

قال العطار، أن شحنة القمح التى تم رفضها، وصلت تركيا أولا، ولكن تم رفضها فتواصل المسؤول عنها مع الحجر الزراعي المصري، لإستقدام الشحنة ولكن طلبه قوبل بالرفض.

أكد رئيس الحجر الزراعي الموافقة على شحنة قمح هندية آخرى إلى مصر مطابقة لكل المواصفات والاشتراطات الحجرية، وسيتم السير في إجراءات الإفراج عنها قريبا، وقبولها حجريا.

أوضح الدكتور أحمد العطار، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة صادراتها الزراعية رغم كل الأزمات العاملية.