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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى تكلا: لدينا 12 فتوى تبيح التبرع بالقرنيات ونلجأ لاستيرادها بالعملة الصعبة

تكلا
تكلا

أكد الدكتورة ليلى تكلا، رئيسة مجلس امناء برامج حقوق الانسان بالأمم المتحدة، أن قضية التبرع بالقرنيات مرت بمراحل كثيرة وحملات توعية وحصلنا على 12 فتوى من رجال الدين يقولون فيها أن التبرع بالقرنيات مشروع ويثاب فاعله، لافتة إلى أن مجلس النواب سيكون له دور كبير في انشاء بنوك العيون.

وأشارت الدكتورة ليلى تكلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشكلة الرئيسية الان ليست في عدم وجود بنوك العيون ولكن عدم وجود قرنيات كافية لإجراء عمليات وبالتالي يلجئون إلى الاستيراد بالعملة الصعبة وتكون القرنيات فرز ثالث.

وأوضحت الدكتورة ليلى تكلا، أن استيراد القرنيات يكلف الدولة عملة صعبة وليست في مقدور متوسطي ومحدودي الدخل، قائلة: "المهم دلوقتي نوفر القرنيات، وفى آلاف القرنيات تلقى في التراب وعايزين المواطنين يحسوا بدورهم ويوصوا بالتبرع بالقرنيات إلى الدولة"، مؤكدة أن التوعية جلعت هناك متحمسين للتبرع بالقرنية ولكن لا يعرفون ماذا يفعلون.

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