اندلاع حريق في شقتين سكنيتين بمدينة أسيوط

اندلع مساء اليوم السبت حريق هائل في شقتين ببرج معونة الشتاء بامتداد شارع يسري راغب حي غرب أسيوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغا من حي غرب أسيوط بنشوب حريق بشقتين ببرج معونة الشتاء بامتداد شارع يسري راغب.

على الفور انتقل الى موقع الحادث العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة و محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقتين سكنيتين ببرج معونة الشتاء وتم فصل الكهرباء والغاز وتواصل قوات الحماية المدنية والاطفاء السيطرة عليه.

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