بمشاركة أليو ديانج.. منتخب مالي يكتسح الكونغو برباعية في تصفيات أمم إفريقيا

اكتسح منتخب مالي، نظيره الكونغو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وسجل محمد كامارا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف البلال توريه الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل البلال توريه الهدف الثالث في الدقيقة 40، وأختتم كاليفا كوليبالي الأهداف بإضافته الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة مشاركة أليو ديانج، نجم وسط النادي الأهلي في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 55.

ويتصدر منتخب مالي بهذه النتيجة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بينما ظل فريق الكونغو متذيلاً للمجموعة.

وتضم المجموعة السابعة كلا من مالي والكونغو وجنوب السودان وجامبيا.