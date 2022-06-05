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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق أصلي

حمام كداب
حمام كداب

يتلهف الكثير من الأشخاص على تناول الحمام فهو يعتبر من أصناف الطعام ذات القيمة الغذائية العالية كما أنه ذات ثمن عالى لا يستطيع الجميع شرائه، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق الحمام الطبيعي .

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المقادير


٤اوراك فراخ مخلية للحمام كداب
٢ بصلة كبيرة مفرومة
٢ كوب أرز.
كبد وقوانص دجاج (حسب الرغبة)
ملح.
فلفل أسود.
بهارات.
معلقة قرفة.
١معلقة زبدة
٢معلقة زيت.
٢ فص مستكة

طريقة التحضير


تجهيز الحشو
نخلط كل التوابل علي البصل ويخلط جيدا
نضع حله ونذيب معلقه من الزبد والزيت ونضيف عليها.
الكبد والقوانص المقطعين وتشوح لمده عشر دقائق مع رشه قرفه ورشه فلفل اسود وفصين من المستكة
ثم نضيف البصل المتبل علي الكبد والقوانص ونقلبهم جيدا ثم نغسل الارز ويصفي ويضاف علي خليط علي الكبد والقوانص والبصل ويقلب لمده عشر دقائق ومن ثم نضيف الملح ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن ليستوي الأرز نصف تسوية.

تغسل الوراك بالملح والخل وشطفهم جيدا بالماء وتصفيتهم وتنشفيهم جيدا بالمناديل الخاصة بالمطبخ
ناخذ القليل من الحشو في كل دبوس منهم ولا نكثر من الحشو حتي نستطيع قفل الورك بشكل انسيابي دون خروج الحشو منه خلال فتره السلق.

تغلق بأعواد الاسنان الصغيرة الخشبية أو تغليفه بالاسترتش وتغليفها بالورق الفويل وغلق من الناحيتين كشكل البونبوني ثم تشك بخله الاسنان حتي لا تنفجر اثناء السلق وتسلق حتى تستوي لمده نصف ساعة على حسب أوراك الدجاج الموضوعة في المرق.
للمرق
بصله ورق لورا حبهان فصين من المستكة
عود كرفس رشة ملح وفلفل عود قرفة عندما تغلي المرق نسلق الحمام الكداب حتي يستوي ويخرج بعد سواها علي صنية حتي يهدأ ثم يدهن بقليل من الزيت او ملعقة خفيفة من الزبد
ويوضع في فرن تحت الشواية وياخذ اللون الذهبي من جميع النواحي وبالف هنا.

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