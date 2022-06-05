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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة المسحورة بوادى الريان في الفيوم.. طبيعة خلابة

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة بالفيوم

 

تعتبر البحيرة  المسحورة  من أجمل بقاع مصر لممارسة رياضات التزحلق على الرمال، وتسلق الجبال، والسباحة، والتحليق بالمظلات .

 

تتوسط البحيرة المسحورة  محمية وادى الريان، وتقع شمال محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترًا من القاهرة، وهي منطقة ذات طبيعة ساحرة ، ويحظى هذا الجبل برؤية بانورامية لوادي الريان.

 

يقول المهندس محمد سيد  مرشد سياحى : .سميت  "البحيرة المسحورة بهذا الاسم ، لوقوعها بين الجبال المرتفعة والكثبان الرملية التي تحيطها بها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها، كما أن لون المياه يتغير عندما تسطع الشمس ناحيتها، لذا سميت بالسحرية.

 

 

وتصل المياه إلى البحيرة المسحورة من تحت حبيبات الرمال، حيث تتمتع برمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام، وذلك بحسب وصف "حنظل"، لافتا إلى أن مياهها عذبة وليست مالحة وتقع فى مشهد خلاب يجذب الناظرين.

 

 

ويضيف على محمود معلم ثانوى : سبق وأن تم إقامة العديد من المهرجانات الدولية بالبحيرة المسحورة بحضور مشاركين من الدول العربية  

 

 

ويقول عادل عويس مرشد سياحى : ، لأنه يجري الآن تطوير منطقة "البحيرة المسحورة حيث سيتم طرح مشروع للمستثمرين عبارة عن إقامة مخيمات ثابتة لرحلات السفاري، والتزحلق على الرمال، وسيتم توفير كافة الخدمات للتسهيل علي الزائرين للمنطقة.

 

وأضاف  أن منطقة البحيرة المسحورة من أهم وأشهر مناطق المحمية، حيث تحظى باهتمام الكثيرين من محبي رياضة التزحلق على الرمال؛ ولذلك ستشهد المنطقة تطويرًا كبيرًا الفترة القادمة، حيث سيتم طرح مشروع مخيمات السفاري، "كامب سفاري"، للمستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات قريبًا، ليمثل المشروع الجديد مصدر جذب، هذا بالإضافة إلى البرامج الترويجية عن المنطقة.

 

 

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5-17
5-17
الفيوم البحيرة المسحورة وادي الريان

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